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مدير التجنيد: "سنة زيادة" لمن يتخلف عن التقدم للخدمة العسكرية فى موعده

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مدير التجنيد: "سنة زيادة" لمن يتخلف عن التقدم للخدمة العسكرية فى موعده مدير التجنيد: "سنة زيادة" لمن يتخلف عن التقدم للخدمة العسكرية فى موعده
أكد اللواء محيى الدين عبد العليم، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، أن الطالب الذى يتخلف عن تقديم نفسه للخدمة العسكرية فى منطقة التجنيد التابع لها فى المواعيد المحددة، يتم إضافة سنة زيادة لمدة خدمته بالقوات المسلحة، قابلة للرفع، فى حالة تأخره دفعة واحدة، وغير قابلة للرفع فى حالة التخلف لأكثر من دفعة، داعيا شباب التجنيد إلى ضرورة الالتزام بمواعيد التقدم للخدمة العسكرية، ومتابعة مواقفهم مع مكاتب التجنيد المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية .

وأوضح "عبد العليم"، على هامش إعلان قبول دفعة جديدة من المجندين دفعة يناير 2016 أن طلبة المعاهد والجامعات الباقين لدور أغسطس ولم يحصلوا على شهادات التخرج الخاصة بهم، وبعدها يتم تحديد موقفهم وفقا لشهور ميلادهم، لافتاً إلى أن الطالب الباقى لدور أغسطس لا يعتبر متخلفاً عن أداء الخدمة العسكرية، ويتم تكييف أوضاعه عقب حصوله على شهادة التخرج مباشرة، بعد التقدم لمنطقة التجنيد التابع لها .

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