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مدير التجنيد: نستعرض مواقف شباب الخدمة العسكرية بـ"الفيديو كونفرانس"

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مدير التجنيد: نستعرض مواقف شباب الخدمة العسكرية بـ"الفيديو كونفرانس" مدير التجنيد: نستعرض مواقف شباب الخدمة العسكرية بـ"الفيديو كونفرانس"
أكد اللواء محيى الدين عبد العليم، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، أن الكشف الطبى على الشباب المتقدمين للتجنيد يتم على 4 مراحل مختلفة، ويخضع لإجراءات صارمة، تمنع تسرب أية عناصر من الخدمة فى صفوف القوات المسلحة، لافتاً إلى أن كل الطلبة اللائقين وغير اللائقين يتم عرضهم على مستوى 9 مناطق تجنيد بمخلف محافظات الجمهورية، من خلال "الفيديو كونفرانس"، ويتم سؤال كل شاب عن شكواه، لضمان حصول كل شاب متقدم للتجنيد على حقه.

وأشار اللواء محيى الدين عبد العليم، على هامش قبول دفعة جيدة من المجندين دفعة يناير 2016، إلى أن المعاقين ذهنياً وذوى الاحتياجات الخاصة يتم التواصل مع الجمعيات الأهلية بشأنهم والتنسيق معها لإنهاء مواقفهم التجنيدية، ويتم تحريك لجان متخصصة لهم فى تلك الجمعيات دون أن يتكبدوا عناء الذهاب لمناطق التجنيد التابعين لها.

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مصر 365