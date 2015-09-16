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حاكم عجمان يأمر بصرف رواتب موظفي الحكومة قبل عيد الأضحى

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حاكم عجمان يأمر بصرف رواتب موظفي الحكومة قبل عيد الأضحى حاكم عجمان يأمر بصرف رواتب موظفي الحكومة قبل عيد الأضحى

 أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصرف رواتب موظفي حكومة عجمان عن شهر سبتمبر الجاري قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

  يأتي ذلك حرصا من سموه على تمكن موظفي حكومة عجمان من تلبية جميع متطلبات أسرهم وعائلاتهم قبيل حلول العيد بما لذلك من أثر في إدخال البهجة والسرور عليهم وزيادة فرحتهم بالعيد .. مبتهلا إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا الغالية قيادة وشعبا بكل الخير واليمن والبركات.

 وباشرت دائرة المالية في حكومة عجمان تنفيذ توجيهات سموه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحويل الرواتب إلى البنوك في الموعد المحدد.
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