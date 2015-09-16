حادث تصادم بين مركبتين يودي بحياة سيدة آسيوية برأس الخيمة

وقع ظهر أمس الأول حادث اصطدام بين مركبتين راحت ضحيته سيدة آسيوية وذلك حسب ما صرح به العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بمركز شرطة المعمورة الشامل بشرطة رأس الخيمة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى أن سائق المركبة الأولى و التي كان يقودها (م.ح.ر) (20) سنة عربي الجنسية كان يسير في خط سيره الصحيح على شارع السيح، ليتفاجأ بدخول المركبة الأخرى من إحدى فتحات الدوران دون أن يتأكد سائقها من خلو الشارع وكان برفقته سيدة آسيوية، وليصطدم به قائد المركبة الأولى، و أضاف العقيد علي العلكيم أنه وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الشرطة و الإسعاف و الإنقاذ لموقع الحادث

وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى حيث أسفر الحادث عن إصابة سائق المركبة الثانية (ر.أ.ع) (25) سنة آسيوي الجنسية بإصابات بليغة، و وفاة (ت.ب.ت) (43) آسيوية الجنسية كانت برفقته ، فيما أصيب السائق المركبة الأولى عربي الجنسية بإصابات بسيطة.

كما ناشد مدير إدارة المرور والدوريات كافة السائقين إلى ضرورة التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع و أخذ الحيطة و الحذر، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة ، وعدم دخول الشارع دون التأكد من خلوه، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق.

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