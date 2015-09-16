وصول بديع والمتهمين بـ"أحداث الإسماعيلية" لمقر محاكمتهم بمعهد الأمناء

وصل منذ قليل محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وباقى المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية"، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة لحضور جلسة محاكمتهم، وفور وصول المتهمين تم إيداعهم قفص الاتهام، وحرص بعض المتهمين على تقبيل يد المرشد فور دخوله القفص.

تعود القضية إلى 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين عناصر الإخوان وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بعد فض اعتصام الإخوان، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، فى سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت النيابة إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، والسعى لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.