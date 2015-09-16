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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل طفلة فى حفل زفاف بمنشاة ناصر

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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل طفلة فى حفل زفاف بمنشاة ناصر حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل طفلة فى حفل زفاف بمنشاة ناصر
أمر عزيز الشافعى مدير نيابة منشأة ناصر، بحبس عاطل متهم بقتل طفلة أثناء حفل زفاق أحد أقاربها بالمنطقة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا من الأهالى يفيد بقتل طفلة عمرها لا يتعدى ١٠ أعوام، عقب إطلاق النار عليها بطريق الخطأ من قبل أحد الشباب بالفرح.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنبة إلى مكان الحادث، لمناظرة الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم أثناء تواجده على إحدى الكافيهات، وحرر محضر، واعترف بالواقعة أمام رجال المباحث، وتم عرضه على النيابة العامة، التى أمرت بحبسه عقب إقراره ارتكاب الجريمة.

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