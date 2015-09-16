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خطة لميزانية منزلية ناجحة

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خطة لميزانية منزلية ناجحة خطة لميزانية منزلية ناجحة

الأربعاء 16-09-2015 17:25

لا تعني الميزانية الحرمان والتقشف، بل هي تحدّ ينمّ عن ذكاء وحسن تدبير، إذ تساعد في تنظيم شؤون المنزل والتحكم بالمصاريف لتجنب هدر المال.
"سيدتي نت" يساعدك في وضع ميزانية منزلية شهرية، في ما يأتي:

1. اجعلي المفكرة صديقتك
تستدعي عملية تنظيم ميزانية المنزل أموراً عدة، أهمها: تدوين وتسجيل الفواتير والمصاريف الخاصة بكل شهر على المفكرة الشهرية، على أن تتضمّن:
- نفقات المنزل الثابتة، وتشمل: الإيجار وفواتير المياه والكهرباء والتدفئة والجوال والهاتف الثابت.
- الأقساط الشهرية، مثل: قروض البنك وأقساط السيارة.
- نفقات المعيشة، كالطعام والمواصلات والملابس.
- نفقات ترفيهية: تتمثل في مصروف الإجازات والرحلات والمناسبات الاجتماعية كافة.

2. لوضع الميزانية المنزلية:
- لا بد من التخطيط للمستقبل، ومعرفة الأهداف التي تطمحين لتحقيقها.
- يمكن خوض تجربة الاستثمار التي تساعدك في الادخار بشكل مضمون.
- حددي مبلغاً معيناً كل شهر واحرصي على عدم تخطيه.
- لا تغفلي عن تخصيص مبلغ من المال للطوارئ والمصاريف المستقبلية.
- تجنبي استعمال بطاقات الائتمان التي تسهّل عملية الإنفاق، بل احرصي على شراء الأغراض بالنقود (الكاش)، مما يساعدك على التذكّر كم تنفقين في الواقع؟

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سيدتي

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