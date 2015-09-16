نقل مدير بريد جنوب المنوفية وإحالة وكيل بريد السادات للتحقيق بسبب «عز»

أكد مصدر داخل الإدارة العامة لمنطقة بريد جنوب المنوفية صدور قرار من رئيس هيئة البريد بنقل حمدى حسان مدير منطقة جنوب المنوفية إلى منطقة بريد السويس وإحالته مع وكيل مكتب بريد السادات للشئون القانونية بسبب الحساب البريدى لأحمد عز الذى استعان به لتقديم أوراق ترشحه للإنتخابات.

وأكد المصدر أن قرار النائب العام بالتحفظ ومنع التصرف فى أموال أحمد عز يمنع فتح حساب فى البريد المصرى بنفس إجراءات الحسابات البنكية وعليه تم إحالة الواقعة والمتسببين فيها للتحقيق .

وكانت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة المنوفية تسلمت اوراق ترشح احمد عز وحصل على رمز السفينة لخوض الانتخابات بدائرة السادات بعدما استعان بفتح حساب بريدى فى البريد المصرى بعد منعه من فتح حسابات بنكية وتم تقديمه ضمن الاوراق.