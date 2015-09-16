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العليا للانتخابات : استبعاد «عز» من الانتخابات لمخالفة قرار النائب العام

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العليا للانتخابات : استبعاد «عز» من الانتخابات لمخالفة قرار النائب العام العليا للانتخابات : استبعاد «عز» من الانتخابات لمخالفة قرار النائب العام

 

أحمد عز

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس اللجنة أسباب عدم قبول أوراق الترشح لـ 7 مرشحين بدوائر محافظة المنوفية أبرزهم أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل .

 وأوضحت اللجنة أن سبب إستبعاد أحمد عز من خوض الانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات  هو فتح حساب بريدى غير صحيح وصدور قرار من النائب العام بالتحفظ ومنع التصرف فى أمواله.

 وأشارت اللجنة إلى عدم قبول اوراق 6 مرشحين آخرين بسبب ورود الكشف الطبى لمرشحين عن دائرة أشمون يتعاطون المواد المخدرة وعدم ورود الكشف الطبى من الاساس لـ4 مرشحين آخرين .

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