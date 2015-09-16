محافظ المنيا يكلف رؤساء الوحدات المحلية بشن حملة لتطهير الترع والمصارف

كلف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، جميع رؤساء الوحدات المحلية والقروية بالبدء بحملة تطهير لكل الترع والمصارف على مستوى جميع مراكز المحافظة التسع لإزالة كل المخلفات والحشائش وورد النيل، والتى تعوق سير حركة مياه الرى اللازمة للمزارعين، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الرى وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بوضع برنامج زمنى محدد لرفع كل المخلفات من جوانب الترع والمصارف بحيث يتم الانتهاء من التطهير مع نهاية شهر سبتمبر الجارى، وأمر بوقف صرف جميع المخصصات المالية للقائمين على عملية التطهير لحين الانتهاء من رفع كل هذه المخلفات الناتجة عن التطهير من جوانب الترع والمصارف حتى لا تتحول لأكوام من القمامة مما يمثل بؤر لانتشار الأمراض بين المواطنين الكائنين بهذه القرى.

وأوضح المحافظ أن الحملة تستهدف تطهير الترع والمصارف، والتى تمثل قنبلة موقوتة ومصدراً للتلوث البيئى داخل المجتمع، مشيراً إلى أن تطهير الترع يحافظ على الأراضى المطلة عليها من انتشار الأمراض والأوبئة والآفات والميكروبات ويساهم فى الحفاظ على معدل سريان الماء وتجددها وعدم ردة المياه مما يساعد فى انخفاض منسوب الماء الأرضى والتقليل من ملوحة التربة.

يذكر أن المحافظ قد طالب الجهات المعنية بإعداد خطة متكاملة لزراعة جوانب الترع الرئيسية بالأشجار المثمرة من خلال تحديد المسافات والأماكن الأكثر أمانا لزراعتها بما لا يؤثر على خطة التطهير، حفاظاً على الشكل الجمالى للقرى وتحقيق اكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية.