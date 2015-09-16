إزالة 148 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بسمالوط

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، من إزالة عدد 148 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 6 أفدنة و12 قيراطا و8 أسهم، خلال حملة الإزالة التى نظمتها الوحدة المحلية على مدار أسبوع بالتعاون مع مسئولى قطاع الزراعة وحماية الأراضى، وذلك فى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية بزمام المحافظة.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا الجهود التى بذلتها الوحدة المحلية، حيث تم إزالة عدد 34 حالة تعد على الطريق الدائرى بسمالوط بمساحة فدان و7 قراريط و8 أسهم وعدد 32 حالة تعد بقريتى منقطين وسمسوم بمساحة فدان و8 قراريط، وعدد 54 حالة بقرية حسن باشا بمساحة 2 فدان و14 قيراطا و12 سهما، وعدد 14حالة بقرية أسطال بمساحة 18 قيراطا وعدد 13 حالة بقرية شوشة بمساحة 12 قيراطا و12 سهما، بالإضافة إلى حالة أملاك دولة بناحية السلام.

من جانبه، كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى بحزم لكل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدى عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التى لا تزال فى المهد.

وأكد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.