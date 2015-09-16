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القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط وطلاب "كردفان السودانية" فى لقاء ختامى لزيارتهم التدريبية بالجامعة

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القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط وطلاب "كردفان السودانية" فى لقاء ختامى لزيارتهم التدريبية بالجامعة القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط وطلاب "كردفان السودانية" فى لقاء ختامى لزيارتهم التدريبية بالجامعة
استقبل الدكتور أحمد عبده جعيص، نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال رئيس الجامعة وفد طلابى من جامعة كردفان السودانية، وذلك فى ختام زيارتهم التدريبية بجامعة أسيوط.

وقد أكد الدكتور الضو بريمة سليمان، رئيس قسم المختبرات الطبية والمشرف على الوفد، سعادة الجميع بتلك الزيارة، معربين عن كامل شكرهم وامتنانهم لما وجدوه فى رحاب جامعة أسيوط من حفاوة فى الاستقبال وحسن ضيافة وهو ما يأتى فى إطار مشاعر الوحدة والأخوة التى تجمع بين الشعبين وما وفرته لهم الجامعة من خدمات أكاديمية وترفيهية خلال فترة زيارتهم، مشيدين بما تتمتع به الجامعة من مكانة علمية متميزة وتاريخ عريق بين كافة الجامعات الدولية وإمكانيات تعليمية حديثة جعلها قبلة للعلم للطلاب والباحثين من شتى الدول العربية والأفريقية.

وقد أعرب الدكتور الضو عن رغبة إدارة جامعة كردفان فى بحث آلية مناسبة لتوطيد العلاقات بجامعة أسيوط وإبرام مزيد من الاتفاقيات بما يضمن زيادة حجم التبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس ويحقق أقصى استفادة من إمكانية الجامعة وتميزها العلمى فى مختلف التخصصات.

وخلال اللقاء أكد الدكتور جعيص على حرص جامعة أسيوط على التواصل ومد أواصر التعاون والتبادل العلمى والطلابى مع كافة الجامعات العربية، مشيراً إلى الوضع الخاص الذى يجمع بين والسودان والروابط الوثيقة وعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين والتى تجددها مياه النيل منذ قديم الأزل إلى جانب وحدة الدين واللغة والتقارب الثقافى والحضارى، موضحاً أن جامعة أسيوط تحرص على التعاون الوثيق مع مختلف الجامعات السودانية وهو ما يظهر فى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتى تهدف إلى تنظيم التبادل العلمى والطلابى والعمل المشترك.

وقد صرح الدكتور جعيص بأن تلك الزيارة تأتى فى إطار الاتفاقية المبرمة سابقاً بين الجامعتين، موضحاً أن الوفد يضم نحو 12 طالبا من قسم المختبرات الطبية بكلية الطب والعلوم الصحية وتهدف الزيارة إلى إتاحة فرصة للتدريب الطلاب داخل كلية الطب ومعهد جنوب مصر للأورام والتعرف على إمكانيات جامعة أسيوط والاستفادة بما تملكه من خبرة ومعرفة فى هذا المجال، كما يتضمن برنامج الزيارة برنامجا ترفيهيا للتعرف على أهم المعالم السياحية داخل محافظة أسيوط، إلى جانب رحلة ترفيهية لمحافظتى القاهرة والإسكندرية.

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مصر 365

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