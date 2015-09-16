زراعة الشرقية: اجتماع لحل مشاكل الصرف وشكاوى المزارعين

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه عقد اجتماعا مشتركا بين إدارة الأراضى والمياه والبيئة بالمديرية والإدارة العامة لصرف شمال الشرقية بفاقوس بمقر صرف فاقوس، لخدمة مزارعى محافظة الشرقية وحل مشاكلهم.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، صباح اليوم، أن الاجتماع تناول التنسيق المشترك لحل مشاكل الصرف المغطى والمكشوف وشكاوى المزارعين من قطع أو ردم المصارف الخصوصية، كما تناول كيفية القضاء على تلوثات المصارف الزراعية بتعديات الصرف الصحى فى إطار القانون رقم (48) لسنة 1982م فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

حضر الاجتماع المهندس إبراهيم فليفل مدير عام الأراضى والمياه بمديرية الزراعة والمهندس صبرى مصطفى مدير عام الإدارة العامة لصرف شمال الشرقية، فى حضور أقسام الأراضى والمياه بالإدارات الزراعية المنتفعة من صرف شمال الشرقية، وكذلك مهندسى الصرف التابعة لصرف شمال الشرقية.