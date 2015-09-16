أوقاف أسيوط تجهز 99 ساحة لصلاة عيد الأضحى

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من تجهيز 99 ساحة رئيسية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى إعداد المساجد والساحات المفتوحة فى المدن والقرى لاستقبال المصلين، مشيراً إلى تزويدها بمكبرات الصوت لأداء صلاة العيد.

وأضاف الشيخ محمد عبد اللطيف مدير الدعوة بأوقاف أسيوط فى تصريحات صحفية، أنه تم تخصيص خطيب أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة ليحل محله فى حالة حدوث أى طارئ من العاملين بمديرية الأوقاف أو الحاصلين على تصريح الإمامة والخطابة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة إضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية كما تقرر إلغاء جميع الإجازات إلى ما بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الشيخ هانى محمد أحمد مدير المتابعة الميدانية بأوقاف أسيوط، أن جميع الساحات المخصصة للصلاة فى عيد الأضحى المبارك تقدم مديرو الإدارات التابعة لها بطلبات لإدراجها فى الساحات التى ستقام فيها صلاة العيد وتم إرسال البيان إلى وزارة الأوقاف وتم اختيار الساحات وفقا لمعايير وضوابط.

وشدد مدير المتابعة الميدانية على الأئمة بمنع أى أمام غير أزهرى من الخطابة أو اعتلاء المساجد فى صلاة العيد، كما تم التنبيه على جميع الأئمة بعدم تناول أى أمور سياسية أو حزبية خلال خطبة العيد.