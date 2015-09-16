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"المرور" يضبط 14 ألف مخالفة مرورية متنوعة و11 سائقا يتعاطون المخدرات

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"المرور" يضبط 14 ألف مخالفة مرورية متنوعة و11 سائقا يتعاطون المخدرات "المرور" يضبط 14 ألف مخالفة مرورية متنوعة و11 سائقا يتعاطون المخدرات
واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 14 ألفا و٨٣٤ مخالفة مرورية، و2605 دراجات بخارية، فضلا عن ضبط 429 مخالفة مرورية على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى وضبط ١١ سائقا تحت تأثير المواد المخدرة ورفع ٤٣٥ مركبة بالميادين العامة والشوارع.

وتستكمل إدارات المرور حملاتها المرورية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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مصر 365