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سقوط طالب بحوزته تمثالان أثريان ويكشف عن خزينة آثار داخل مدرسة بالمطرية

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سقوط طالب بحوزته تمثالان أثريان ويكشف عن خزينة آثار داخل مدرسة بالمطرية سقوط طالب بحوزته تمثالان أثريان ويكشف عن خزينة آثار داخل مدرسة بالمطرية
لعبت الصدفة دورها فى مساعدة رجال مباحث المطرية فى الكشف عن خزينة آثار داخل مدرسة بالمنطقة، وذلك أثناء قيامهم بتسليم المدرسة لحارس قضائى واشتبهوا فى طالب يخرج من المدرسة بحوزته جوال تبين بداخلها 2 تمثال، واعترف بأنهم ملك عمه الشريك بالمدرسة وتم العثور على خزينة بداخلها 6 تماثيل أثناء جرد محتويات المدرسة واعترف عم الطالب بخيازته للآثار بقصد الاتجار.

البداية كانت أثناء قيام المقدم بهاء الدين على رئيس مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبته القوة المرافقة بتنفيذ قرار محكمة استئناف القاهرة رقم 1448 لسنة 2015م بتسليم مدرسة بورسعيد الخاصة لحارس قضائى.

وأثناء تسليم المدرسة تلاحظ له خروج "عمر ط ع" 16 سنة طالب من المدرسة محل النزاع وبحوزته جوال، فتم ضبطه وبتفتيش الجوال تم العثور بداخله 2 تمثال أسود طول كل منهما 40 سم.

وبمناقشته اعترف بأن المضبوطات خاصة بعمه "عبد الرحيم ع ع" 61 سنة شريك بالمدرسة، والذى أمكن ضبطه وبمناقشته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وباستكمال تنفيذ القرار وأثناء جرد محتويات المدرسة عثر على خزينة بداخلها 6 تماثيل صغيرة الحجم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18872 لسنة 2015م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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