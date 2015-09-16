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القبض على صاحب محل لتجارة قطع غيار السيارات مجهولة المصدر بالقاهرة

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القبض على صاحب محل لتجارة قطع غيار السيارات مجهولة المصدر بالقاهرة القبض على صاحب محل لتجارة قطع غيار السيارات مجهولة المصدر بالقاهرة
ألقى رجال مباحث شرطة بالقاهرة القبض على صاحب محل لتجارة قطع غيار السيارات، وبحوزته 500 قطعة مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث الإدارة العامة لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب محل يقوم بتجارة قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مقر الشركة، وتم ضبط صاحبها وبحوزته 500 قطعة غيار سيارات "فلتر زيت – كوتشة – عفشة " مجهولة المصدر وبدون فواتير وتم سحب العينات لإرسالها إلى الإدارة العامة للمواصفات والجودة، لبيان عما إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية أم لا، وتم تحريز المضبوطات وحرر محضر بالواقعة.

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مصر 365

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