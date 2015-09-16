إصابة 10 فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بجرجا سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية البربا بين عائلتى عيسى وعوف بسبب لهو الأطفال، نتج عنها إصابة 10 بإصابات متفرقة بالجسم.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد محمد على رئيس فرع بحث الجنوب، والرائد المزمل نافع رئيس مباحث المركز، بوقوع مشاجرة بناحية البربا دائرة المركز بين طرف أول عائلة عيسى صديق تمام أحمد 66 عاما سائق، وكريمى تمام أحمد 50 عاما سائق، وعماد السيد تمام 28 عاما تاجر، وسهام حيدر زيدان 18 عاما ربة منزل، وأمل كريمى تمام 20 عاما ربة منزل مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبين طرف ثان عائلة عوف شريف خلف عابدين عبد الرحيم 27 عاما جزار، وأشرف شحاتة عبد الغنى 37 عاما عامل، مصابين "بكدمات متفرقة بالجسم"، وخلف عابدين عبد الرحيم 54 عاما جزار وأحمد خلف عابدين عبد الرحيم 18 عاما عامل، ومحمد رياض عبد الغنى 25 عاما حاصل على ليسانس حقوق، الطرفان يقيمان بذات الناحية، وتبين أن سبب المشاجرة لهو الأطفال، تم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.