أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط أكبر موزع مخدرات بالغردقة وبحوزته نصف كيلو حشيش

Google+ Print
ضبط أكبر موزع مخدرات بالغردقة وبحوزته نصف كيلو حشيش ضبط أكبر موزع مخدرات بالغردقة وبحوزته نصف كيلو حشيش
تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط أكبر موزع للمواد المخدرة بالغردقة وبحوزته كمية كبيرة قبل توزيعها فى أيام العيد، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات للنقيب حسن حماد معاون مباحث مكافحة المخدرات، يفيد قيام المدعو"كرم. ل" 35 سنة شيف سابق، وقيامه بتوزيع كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل عيد الأضحى المبارك.

على الفور تم إخطار اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، وأمر باستئذان النيابة العامة، وإعداد كمين للقبض عليه.

وبالفعل قامت حملة بقيادة الرائد حازم الشيخ وكيل مباحث مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر بإعداد كمين له بشارع الشيراتون، وتم ضبطه وبحوزته نصف كيلو حشيش، و2100 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365