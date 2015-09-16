ضبط أكبر موزع مخدرات بالغردقة وبحوزته نصف كيلو حشيش

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط أكبر موزع للمواد المخدرة بالغردقة وبحوزته كمية كبيرة قبل توزيعها فى أيام العيد، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات للنقيب حسن حماد معاون مباحث مكافحة المخدرات، يفيد قيام المدعو"كرم. ل" 35 سنة شيف سابق، وقيامه بتوزيع كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل عيد الأضحى المبارك.

على الفور تم إخطار اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، وأمر باستئذان النيابة العامة، وإعداد كمين للقبض عليه.

وبالفعل قامت حملة بقيادة الرائد حازم الشيخ وكيل مباحث مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر بإعداد كمين له بشارع الشيراتون، وتم ضبطه وبحوزته نصف كيلو حشيش، و2100 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.