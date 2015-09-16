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مصرع محام وشقيقه فى مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلافات جيرة

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مصرع محام وشقيقه فى مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلافات جيرة مصرع محام وشقيقه فى مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلافات جيرة
لقى محام وشقيقه مصرعهما وأصيب شقيقهما فى مشاجرة نشبت بينهما وبين بعض جيرانهما بسبب خلافات جيرة مستمرة بدأت بسرقة حمام أحدهما من قبل الطرف الآخر مما تسبب فى تفاقم المشكلات وتطور الأمر إلى مشاجرة قام خلالها الطرف الثانى بالاعتداء بالضرب بالسلاح النارى على المحامى وإخوته.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغًا من الرائد أحمد مليس، رئيس مباحث قسم أول المنتزه، بوجود مشاجرة بعزبة محسن بين كل من: "أحمد.م.ش"، 36 سنة، محام، مصاب برش خرطوش بالناحية اليسرى من الصدر وجرح غائر بالرأس "متوفى"، وشقيقيه كل من: "ياسر.م.ش"، 33 سنة، صاحب محل لصيانة الأجهزة الكهربائية كائن بالعزبة محل البلاغ مصاب برش خرطوش بالبطن "متوفى"، و"فارس.م.ش"، 15 سنة، طالب، مصاب بجرح بالذراع اليسرى، وبين "م.م"، 51 سنة، صاحب مغسلة سيارات، ونجليه كل من: "محمد.ص.م"، 21 سنة، بدون عمل، و"السيد.ص.م"، 23 سنة، عاطل، وسعد.م.ا"، 22 سنة، عاطل، الطرفان جيران، بسبب وجود خلافات بينهما محرر بشأنها عدة محاضر لسابقة قيام الأول بالتعدى على الرابع بالضرب واتهام أفراد الطرف الأول للسادس بسرقة حمام من أعلى سطح العقار سكنهم فقام أفراد الطرف الثانى بمباغتة المجنى عليهم أثناء تواجدهم داخل محل الثانى وتعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابة الثالث وقيام السابع بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته محدثًا إصابة الأول والثانى التى أودت بحياتهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط أفراد الطرف الثانى وضبط بحوزة السادس سلاح نارى محلى الصنع "مقروطة" عيار 12 وبحوزة السابع بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12- وعثر بمكان المشاجرة على فارغ طلقة خرطوش عيار 12.

تم نقل جثتى المتوفيين لمشرحة الإسعاف، وتعينت الخدمات اللازمة لملاحظة الحالة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه وجارٍ العرض على النيابة.

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مصر 365