بالصور.. أهالى بنى سويف يشيعون جثمان المجند "إسلام" شهيد الجيش بالعريش

شيع الآلاف من أهالى قرية باروط التابعة لمحافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد مجند إسلام شعبان عبد الحميد محمد سيد، والذى استشهد أمس الثلاثاء خلال ملاحقة العناصر الإرهابية فى العريش.

وأدى المصلون صلاة الجنازة على الشهيد بالمسجد الكبير بقرية باروط وحملوا الجثمان فى جنازة مهيبة إلى مقابر القرية، مرددين هتافات مناهضة للإرهاب "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله" "لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله" وتعالت صرخات النساء وبكاء الرجال.

وكان جثمان الشهيد قد وصل صباح اليوم حيث تمت مراسم الجنازة، بحضور اللواء أحمد على السكرتير العام للمحافظة، والعميد أحمد عيطة رئيس مدينة بنى سويف.