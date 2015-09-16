"الصحفيين": صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للأعضاء غدا

أكد محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للأعضاء، غدا الخميس، وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى.

وأضاف محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، لـ"اليوم السابع"، أن النقابة ستقوم بصرف بدل التدريب للأعضاء من مواردها لحين وصول الشيكات من قبل وزارة المالية والمجلس الأعلى للصحافة.

>