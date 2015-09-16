أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رسميا.. استبعاد أحمد عز من انتخابات البرلمان لعدم استيفاء أوراقه

Google+ Print
رسميا.. استبعاد أحمد عز من انتخابات البرلمان لعدم استيفاء أوراقه رسميا.. استبعاد أحمد عز من انتخابات البرلمان لعدم استيفاء أوراقه
أعلنت منذ قليل، اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس اللجنة والمستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة، عن رفض قبول أوراق ترشح رجل الأعمال أحمد عز والمرشح فردى مستقل عن دائرة السادات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لعدم استيفائه الأوراق الخاصة بالترشح، وعدم وجود حساب البريد السارى، نظرا لقرار النائب العام والخاص بمنعه فى التصرف فى أمواله، سواء كان حسابا بنكيا أو حسابا بريديا، وبالتالى عدم قدرته على الإنفاق على حملته الانتخابية من الحساب البريدى الذى أنشأه.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365