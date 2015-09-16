رسميا.. استبعاد أحمد عز من انتخابات البرلمان لعدم استيفاء أوراقه

أعلنت منذ قليل، اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس اللجنة والمستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة، عن رفض قبول أوراق ترشح رجل الأعمال أحمد عز والمرشح فردى مستقل عن دائرة السادات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لعدم استيفائه الأوراق الخاصة بالترشح، وعدم وجود حساب البريد السارى، نظرا لقرار النائب العام والخاص بمنعه فى التصرف فى أمواله، سواء كان حسابا بنكيا أو حسابا بريديا، وبالتالى عدم قدرته على الإنفاق على حملته الانتخابية من الحساب البريدى الذى أنشأه.



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