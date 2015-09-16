مدرب شاختار بعد الهزيمة من ريال مدريد: من المفترض ألا يحتاج الكبار لمساعدة الحكام

(إفي): قال المدير الفني لشاختار دونيتسك الاوكراني، ميرتشا لوتشيسكو عقب هزيمة فريقه من ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري الأبطال الأوروبي إن طاقم الحكام الذي أدار المباراة لا يمكنه التواجد في هذه المسابقة.

وكان حكم المباراة احتسب ركلتي جزاء لريال مدريد، أحدهما مشكوك في صحته، هذا بجانب طرد أحد لاعبي شاختار.

وقال المدرب:"هناك خطأ كلفنا الكثير، بعدها سجل ريال مدريد وطردوا ستيبانينكو، كما قلت سابقا أرغب في أن يتم احترامنا، ولكن للأسف هذا الأمر يحدث معنا دائما حينما نواجه كبار أوروبا، مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، يوجد بهذه الطريقة شكلان للتحكيم".

وأضاف لوتشيسكو "البعض يخرجون لهم البطاقة الصفراء مباشرة، بينما مع أخرين يحذرونهم شفويا، هذا بخلاف ركلات جزاء ليس لها أساس من الصحة، وبالأخص الركلة الأولى في مباراة اليوم لأن الكرة لمست ظهر اللاعب، أما في الثانية فإن كارفاجال لمس بيده الكرة قبل أن يلمسها لاعبي لاحقا".

واعتبر المدرب أن الحكم عانى من "ضغط كبير" من قبل الجماهير مما دفعه لاتخاذ قرارات سهلت المهمة على ريال مدريد.

وأردف المدير الفني "بالنسبة لي ريال مدريد فريق عظيم، ولكن أشعر بالأسف لما حدث وللإدلاء بمثل هذه التصريحات عن الحكام، لا يمكن لمثل هؤلاء الحكام التواجد في دوري الأبطال".

وأكمل لوتشيسكو "أتذكر ما حدث مع برشلونة أيضا، أخرجوا الكرة وكنا نظن أنهم سيعيدوها لنا وسجلوا هدفا، من المفترض أن هذه الأندية لا تحتاج لمساعدة من الحكام".