إيسكو: لابد أن أرتقي بمستواي.. لا توجد هدايا في ريال مدريد

(إفي): اعترف إيسكو ألاركون، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بحاجته لـ"رفع المستوى" وتسجيل مزيد من الأهداف، وذلك بعد الفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان المدير الفني للفريق الإسباني رافاييل بينيتث قد أكد في مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الجاري أن إيسكو لاعب يقوم بعمل جيد لكنه بحاجة لتسجيل عدد أكبر من الأهداف.

وأوضح إيسكو، في تصريحات صحفية عقب المباراة "أعي أن علي أن أرفع مستواي وأسجل مزيدا من الأهداف، ولكن الأمر لا يقلقني. بالتأكيد سأسجل هدفا في المباريات المقبلة".

وأضاف "أنا سعيد للغاية هنا. أمام إسبانيول، على الأرجح لم أتحل بالدقة (في إنهاء الهجمات) لأننا تقدمنا بأربعة أهداف مبكرة، ولكنني كنت بحالة جيدة اليوم. نحن في ريال مدريد، وهنا لا يوجد هدايا. أعمل لأكون في كامل جاهزيتي، ولا يمكنني الشكوى من الدقائق التي تتاح لي. أنا سعيد للغاية بالنتائج الجيدة التي يحققها الفريق".

وأشار إلى أن الفريق بات يتميز بـ"الفعالية الشديدة" على الصعيد الهجومي، وكذلك "بحالة جيدة للغاية" دفاعيا.

وأكد "الأمر السلبي الوحيد هو الإصابات. أشعر بالقلق حيال إصابة بيل والجميع. لم نكن محظوظين على هذا الصعيد"، معربا عن أمله في ألا تكون هذه الإصابات خطيرة.