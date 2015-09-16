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مدافع ايندهوفن يعتذر للاعب يونايتد بعد الإصابة البالغة التي ألحقها به

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مدافع ايندهوفن يعتذر للاعب يونايتد بعد الإصابة البالغة التي ألحقها به مدافع ايندهوفن يعتذر للاعب يونايتد بعد الإصابة البالغة التي ألحقها به

قدم المدافع المكسيكي لفريق بي آس في آيندهوفن هيكتور مورينو، اعتذاره لظهير فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لوك شو عن الإصابة التي ألحقها به، خلال مباراة فريقيهما الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكتب مورينو عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر):"مررت بتجربتك من قبل وأعرف كيف تتألم بسبب الكسر في قدمك، ولذلك أتمنى لك الشفاء سريعا".

مورينو صرح أيضا عقب اللقاء في تصريحات صحفية، قائلا:"اعتقدت أنني لعبت الكرة وليس قدمه، ولكن في هذه الحالات، لا يهم تقييم الحماقة التي ارتكبتها، بقدر ما يهم أن يتعافى شاو سريعا".

وأضاف "مررت بتجربة مماثلة من قبل حين تعرضت للكسر في قدمي، ولذلك أتمنى لشاو الشفاء سريعا ورؤيته في الملاعب، لأجله ولأجل أسرته.

وتعرض شو لكسر مضاعف في الساق بعد ربع ساعة من مباراة مانشستر يونايتد أمام ايندهوفن، والتي فاز فيها الفريق الهولندي بهدفين مقابل هدف، وبسبب تلك الإصابة، سيغيب عن الملاعب لستة أشهر على الأقل.

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فيديو اليوم السابع