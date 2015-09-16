ليلة_الابطال بالفيديو - أهداف الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

تواجها مرتين في الدوري، قد يصطدما ببعضهما في نهائي الكأس والسوبر المصري، والكل يتمنى نهائيا مصريا خالصا بينهما في الكونفدرالية.

كل هذا قد يحدث في عام واحد، وإذا حصل هل يصبح 2015 هو الأكثر من حيث عدد مباريات القمة؟

لا، هذا غير ممكن. فلقد سبق وأن التقيا الأهلي والزمالك 7 مرات في سنة واحدة.

2015

بعد أن تعادل الأهلي والزمالك 1-1 في الدور الأول من الموسم المنصرم في الدوري وفاز الأحمر بلقاء الدور الثاني بهدفي لاعب القلعة البيضاء السابق مؤمن زكريا.

ومع اقتراب مواجهتي الدور نصف النهائي لكأس مصر، إذا نجح الأهلي في تخطي العقبة البترولية حين يواجه بتروجيت الأربعاء، وأطاح الزمالك بسموحة الخميس، فإنهما سيتواجهان الإثنين المقبل في نهائي الكأس وسيقفان وجها لوجه أيضا في كأس السوبر المصري أيا كان الفائز بالكأس.

فإذا فاز الزمالك بالكأس والأهلي هو الوصيف، فإنه سيلاقيه مجددا في السوبر لأن الأخير هو وصيف الدوري.

الكونفدرالية

ومع تسيدهما مجموعتيهما في المسابقة القارية ووقوع الأهلي في طريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي واصطدام الزمالك بالنجم الساحلي التونسي في الدور نصف النهائي، فإن الجمهور المصري يمني النفس بأن يرى الكبيرين يتواجهان في نهائي البطولة.

وهذا يعني أن عام 2015 قد يشهد 6 لقاءات قمة.

الأكثر

وإذا حدث هذا، فلن يكون العام الحالي هو الأكثر من حيث عدد مواجهات الأهلي والزمالك، فلقد تقابلا من قبل 7 مرات في عام واحد. عام 1937.

فمنذ ما يقرب من 80 سنة، اصطدم الكبيران 7 مرات في سنة واحدة، بل كانت تلك المباريات الـ7 في غضون 5 أشهر فقط.

كانت المواجهة الأولى يوم 8 يناير حين فاز الأهلي 5-1 في لقاء الدور الأول من دوري القاهرة، كان لعبد الكريم صقر هدفين من الخمسة.

في الشهر التالي وتحديدا يوم 19 فبراير، التقيا في دور الـ16 لكأس السلطان حسين، تقدم عبد الكريم صقر للأحمر قبل أن يتعادل علي كاف لـ"المختلط" وقتها ليخوض الفريقان مباراة إعادة يوم 2 إبريل.

حسم الزمالك لقاء الإعادة 2-1 بهدفي حسين لبيب ومصطفى كامل طه مقابل هدف أحرزه صالح الصواف، واستمر الأبيض في طريقه إلى أن خسر النهائي أمام المصري 2-1.

ثم جاءت مواجهة الدور الثاني من الدوري بعد 14 يوما، وكرر الأهلي تفوقه في البطولة التي أحرزها ذلك العام بالفوز 4-1، أحرز صالح الصواف هدفين من الرباعية.

بعد 14 يوما أخرى، جاء الدور على مسابقة كأس مصر كي يتواجه القطبان، وكان الصدام بينهما محتدما بشدة في دور الـ8.

تعادلا 1-1، سجل مصطفى كامل طه للزمالك وبعد دقيقتين تعادل عبد الكريم صقر للأهلي، مباراة إعادة كانت في الانتظار بعد أسبوعين.

تعادلا مجددا 2-2، تقدم محمد حسن حلمي للأبيض، تعادل لبيب محمود للأحمر، ثم تقدم مصطفى كامل للزمالك مرة أخرى بعد انطلاق الشوط الثاني قبل أن يتعادل عبد الكريم صقر.

ما الحل إذن؟ لابد من فائز بينهما.

تقابلا في مباراة إعادة ثانية يوم 30 مايو، واستطاع الأهلي هذه المرة الفوز بخمسة أهداف دون رد كان لعبد الكريم صقر نصيب الأسد منها بإحرازه 3 أهداف.

وتوج الأهلي باللقب في النهاية على حساب السكة الحديد بالفوز 3-2.

1958

الأهلي والزمالك تقابلا 6 مرات من قبل في عام واحد وهو ما قد يتكرر في 2015.

حدث ذلك عام 1958.

فاز الأهلي بالمباراة الأولى 3-0، والتي كانت الأخيرة بينهما في دوري القاهرة الذي أحرز الأحمر لقبه ذلك الموسم (1957-1958).

تقابلا في نهائي كأس مصر وبعد تعادلين 0-0 و2-2 قرر اتحاد الكرة تقاسمهما اللقب.

ثم تواجها في مباراتي ذهاب وإياب على لقب الدوري، تعادلا 1-1 ثم فاز الأهلي 3-1.

وانتهى اللقاء السادس ذلك العام بالتعادل 1-1 في الدور الأول من الموسم الجديد للدوري (1958-1959).