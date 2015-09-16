بوفون: مباراة سيتي هي الحجر الأول في بناء هذا الموسم

أكد الحارس المخضرم لفريق يوفنتوس الإيطالي جيانلويجي بوفون، أن فوز فريقه على مانشستر سيتي في افتتاح مباريات الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا، يعد الخطوة الأولى في الطريق الصحيح لعملاق تورينو هذا الموسم.

وقال بوفون في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة:"قمنا بردة فعل قوية في مباراة مانشستر سيتي حين قلبنا تأخرنا إلى فوز، وأعتقد أننا الآن نسير على الطريق الصحيح".

بوفون أتبع "قدمنا أداء قويا خلال اللقاء، وظهرنا بدون نقاط ضعف تقريبا، وعلينا الأن أن نستمر على ما نحن عليه".

وأضاف: "الفوز كان مهما للاعبين الصغار في قائمتنا، فعندما تحقق فوزا كهذا خارج أرضك وعلى فريق قوي مثل مانشستر سيتي، تعرف وقتها ما الذي يمكنك تقديمه والوصول إليه بقدراتك الحالية".

وكان يوفنتوس قد فاز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على أرض الأخير، ضمن افتتاح مباريات الفريقين في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك الفوز عقب البداية المتواضعة للفريق في الدوري إذ حصد نقطة واحدة فقط من أول 3 مباريات بحملة دفاعه عن اللقب.