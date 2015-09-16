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الفيس بوك يطلق قريباً خاصية «عدم الإعجاب»

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الفيس بوك يطلق قريباً خاصية «عدم الإعجاب» الفيس بوك يطلق قريباً خاصية «عدم الإعجاب»

أرشيفية

 

كشف مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرج، عن أن موقع التواصل الإجتماعي سيستجيب أخيراً للدعوات المطالبة بإنشاء زر “عدم الإعجاب”، لافتاً إلى أن ليست جميع الأخبار سعيدة وتعجب الناس .

وقال: ’’ قد طالب المشتركون بإنشاء زر عدم الإعجاب لسنوات طويلة، لقد استمعنا لهم أخيراً ونحضر شيئا يلبي احتياجاتهم ‘‘.

و أفادت ” سكاي نيوز عربية “، أن زوكربيرج أوضح أن ليست جميع الأحداث التي نشهدها سعيدة، مثل أخبار اللاجئين السوريين التي انتشرت في الفترة الأخيرة، أو أخبار الوفاة مثلا. وأضاف أن ’’ما يحتاجه الناس فعلا هو القدرة على التعبير عن تعاطفهم، فليست كل لحظة نمر بها سعيدة ‘‘.

ولم يتطرق  زوكربيرغ الي  موعد إطلاق الخاصية الجديدة أو التسمية التي ستطلق عليها.

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