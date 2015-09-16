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بدء دورة تدريبية عن "تكنولوجيا الإخصاب المعملى ونقل الأجنة" بجامعة بنها

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أعلن الدكتور محمد أبو سالم عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بنها، عن بدء فعاليات مشروع الرعاية التناسلية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية للطلاب، وذلك من خلال الدورة التدريبية عن "تكنولوجيا الإخصاب المعملى ونقل الأجنة"، ويحاضر فيها ا.د. مجدى رمضان زكى وا.د. طارق السويسى الأساتذة بمعهد بحوث التناسليات بالهرم.

وأشار أبو سالم فى تصريحات له، إلى أن الهدف من هذه الدورات هى تدريب الطلاب ورفع كفاءة خريجى كلية الطب البيطرى بجامعة بنها لتأهليهم لسوق العمل، بالإضافة إلى تدريبهم على "الفحص التناسلى الإكلينيكى وتشخيص الحمل".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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