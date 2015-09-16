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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالخصوص

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة الخصوص، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخصوص بالتعاون مع قوات الشرطة بشن حملة مكبرة مفاجئة بشارع الصرف الصحى، شارع الخصوص العمومى، شارع الخلفاء، بالإضافة إلى شارع مجمع المدارس.

وتمت إزالة الباعة جميع التعديات المخالفة والأكشاك المخالفة والأرصفة المخالفة بالإضافة لإزالة الباعة الجائلين وهذا تنفيذا لخطة محافظة القليوبية للتصدى للإشغالات وملاحقة المخالفين وتحقيق الانضباط والمظهر الحضارى اللائق بالشارع القليوبى.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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