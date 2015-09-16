وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة أرزو جاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة سبريت أوف سى لشحن 12 ألف طن بضائع عامة، والسفينة برازين لشحن 24 ألف طن حديد كويل، كما تغادر السفينة البتول وعلى متنها 3 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 662 راكبا و52 سيارة و10 شاحنات، كما تغادر العبارة أمانة وعلى متنها 303 ركاب و25 سيارة و34 شاحنة، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 11 راكبا و105 شاحنات، والسفينة الحرية وعلى متنها 76 شاحنة، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 10 ركاب و60 شاحنة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة وعلى متنها 798 راكبا و10 شاحنات و8 سيارات و2 باص جيت، كما تغادر العبارة برنسيسة وعلى متنها 29 راكبا، والسفينة سيناء وعلى متنها 29 شاحنة.

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 55 سائحا إلى ومن الكنيسة لممارسة الرياضات المائية و رياضة الغوص.

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