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استمرار إضراب عمال النظافة بأسوان لليوم الثانى للمطالبة بالتثبيت على درجات دائمة

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استمرار إضراب عمال النظافة بأسوان لليوم الثانى للمطالبة بالتثبيت على درجات دائمة استمرار إضراب عمال النظافة بأسوان لليوم الثانى للمطالبة بالتثبيت على درجات دائمة
واصل اليوم عدد من العاملين المؤقتين بمشروع النظافة بمدينة أسوان إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى للمطالبة بحقوقهم فى التثبيت على درجات دائمة.

بعد مرور عدة سنوات على التحاقهم بمشروع النظافة، وللمطالبة كذلك بتطبيق الحد الأدنى للأجور والمطالبة بصدور قرار لتحويل الدرجات الشخصية على الصناديق الخاصة إلى درجات على الهيكل الإدارى للدولة والموازنة العامة.

وشملت مظاهر إضراب عمال النظافة المؤقتين اليوم عدم خروج العاملين بمشروع النظافة للشوارع للقيام بأعمال النظافة بكافة أحياء مدينة أسوان فضلا عن عدم خروج سيارات ومعدات النظافة ولودر خاص بالمشروع من الجراج بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان.

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