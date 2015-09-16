تموين الإسكندرية تضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط كل من نشأت ع ع 40 سنة المدير المسئول عن مسمط، وضبط بالمحل كمية قدرها " 250 " كجم من اللحوم والدهون تستخدم فى تصنيع المأكولات بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإبراهيم ف ف 60 سنة المدير المسئول عن ثلاجة شركة للتبريد لحيازته 35 بستلة من الزيتون المخلل بإجمالى وزن 700 كجم بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحميدة ص 26 سنة المدير المسئول عن محل سوبر ماركت لحيازته 343 عبوة سلع غذائية " جبن – عصائر – مخبوزات " منتهية تاريخ الصلاحيةغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط خميس ح س 54 سنة سائق أثناء استقلاله السيارة رقم 6838 مصر محملة بـ 255 " كجم من المخللات داخل عبوات بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وضبط أحمد م س 27 سنة صاحب محمصة لحيازته 140 كجم شيكولاتة وحلوى و41 زجاجة مياه غازية جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.