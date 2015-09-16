«الصحة» تعلن عن خطة شاملة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن خطة شاملة للوزارة لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 21/9/2015 وإلى 27/9/2015.

مشيراً إلى أن الخطة تشمل ثلاثة محاور أساسية وهم :- اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية ماقبل وبعد وأثناء العيد، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية، وكذلك رفع درجة الاستعداد بهيئة الإسعاف المصرية.

> وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجراءات الوقائية تتمثل في رفع درجة الاستعداد لترصد الأمراض المعدية، وتكثيف حملات المرور وتشديد الرقابة على المحلات والشوادر وثلاجات حفظ اللحوم فترة ماقبل العيد، كما سيتم رفع درجة الاستعداد بمراكز السموم والمتابعة المستمرة لها مع مديريات الشئون الصحية والرعاية الحرجة في جميع المديريات للإبلاغ عن أي حالة تسمم غذائي قد تحدث أثناء العيد، إلى جانب رفع درجة استعداد الأطباء والعاملين بالخط الساخن بغرفة الطوارئ الوقائية بالوزارة وبمديريات الشئون الصحية للرد على استفسارات المواطنين على مدار 24 ساعة.

> وأضاف أنه سيتم اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية أيضاً للحجاج القادمين من الأراضي السعودية، حيث سيقوم الحجر الصحي بمناظرتهم واتخاذ اللازم نحو الحالات المشتبه بالأمراض المعدية خاصة أمراض الجهاز التنفسي، كما يتم متابعة الحاج بمقار إقامته لمدة أسبوعين بعد العودة وبعد الانتهاء من تنفيذ الإجراءات الوقائية بموانئ الوصول عن طريق مديرية الشئون الصحية التابع لها، فضلاً عن توزيع مطويات توعية عن الأمراض التنفسية الحادة والكورونا تشمل الأعراض وطرق الوقاية وغيرها من الإجراءات الوقائية، وجاري الإعداد لعمل مسح يتم فيه أخذ مسحات من الحلق من عينة عشوائية من الحجاج العائدين لاستبيان الوضع الوبائي لأمراض الجهاز التنفسي والأنفلونزا.

> وتابع “عبدالغفار” أنه سيتم رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف بالمحافظات على مستوى الجمهورية التابعة لهيئة الإسعاف المصرية، والتأكد من الحالة الفنية لجميع سيارات الإسعاف وصلاحية جميع الأجهزة الطبية وتوافر جميع المستلزمات الطبية بها،مشيراً إلى أنه سيتم الدفع بــ 2836 سيارة إسعاف لتأمين الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظات وتأمين المساجد أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك، كما سيتم تجهيز (2) طائرة إسعافية، و(10) لنش إسعافي بمحافظات الجيزة وأسوان والأقصر وسوهاج وأمام معهد ناصر ومركز إسنا لأي أحداث طارئة.

> وأضاف أنه سيتم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية وأقسام الطوارئ بها وتحديدها كمستشفيات إخلاء خط أول، مع تحديد المستشفيات التابعة لأمانة المركز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية كمستشفيات إخلاء خط ثاني أو للحالات الحرجة التي تحتاج لتخصصات طبية دقيقة، لافتاً إلى أن الخطة تشمل أيضاً تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات، والتأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته بالمراكز الإقليمية لنقل الدم بجميع أنحاء الجمهورية، وتجهيز فرق الانتشار السريع من التخصصات المختلفة، ودعم المستشفيات بالمدن السياحية من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، ومنع الأجازات للأطقم الطبية والإداريين والعاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات خلال فترة العيد بهدف رفع مستوى الخدمة.