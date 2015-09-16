«صلاح» يواجه «ميسي» في لقاء روما وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق روما الإيطالى، الذى يضم بين صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، فريق برشلونة الإسباني، فى بطولة دورى أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأوليمبكو فى العاصمة الإيطالية.

ويأمل روما الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية أمام برشلونة حامل لقب البطولة، مستعينا بالأرض والجمهور فى مواجهة إعصار برشلونة بقيادة الثلاثى نيمار وسواريز وميسى.

ويتمنى “صلاح” الظهور بشكل مميز فى مواجهة برشلونة، بعدما أظهر قدراته العالية مع روما فى الجولات الثلاث الماضية بالدورى الإيطالى، رغم عدم تسجيله أى أهداف حتى الآن.

و يسعى برشلونة لتحقيق الفوز فى مباراته الأولى نحو الحفاظ على اللقب الذى حققه الموسم الماضى.