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فرنسا تقرر شن غاراتها ضد «داعش» في سوريا خلال الأسابيع القادمة

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فرنسا تقرر شن غاراتها ضد «داعش» في سوريا خلال الأسابيع القادمة فرنسا تقرر شن غاراتها ضد «داعش» في سوريا خلال الأسابيع القادمة

وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن فرنسا ستبدأ غاراتها الجوية ضد تنظيم “داعش” في سوريا خلال الأسابيع القادمة.

وفي تصريح لإذاعة “france inter”، قال لودريان إن فرنسا قررت بدء غاراتها الجوية الأولى ما أن تتوفر لدينا أهداف محددة بشكل جيد” تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.

و ذكرت ” روسيا اليوم”، أن يأتي تصريح وزير الدفاع الفرنسي تزامناً مع تصريحات مانويل فالس رئيس الوزراء الأخيرة، التي أعلن فيها أن الطيران الفرنسي يحلق فوق سوريا منذ شهر سبتمبر لجمع المعلومات، مؤكداً أن هذه الحملة ستتواصل حتى تحديد مواقع تمركز العناصر المسلحة لـ”داعش”، مشددا على أن باريس وحدها ستحدد الأهداف التي ستقصفها المقاتلات الفرنسية.

وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأثنين 14 سبتمبر، ضرورة تنفيذ بلاده غارات على تنظيم “داعش” في سوريا،  وأن طلعات الاستطلاع التي تقوم بها القوات الجوية الفرنسية حالياً هي لتنفيذ هذا الأمر.

 

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