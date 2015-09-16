استبعاد «عز» رسميًا من سباق الانتخابات البرلمانية بالمنوفية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية إستبعاد رجل الأعمال أحمد عز من سباق الانتخابات بالبرلمانية بمحافظة المنوفية بعد انتهاء لجنة الفحص من فحص جميع أوراق المرشحين وقبول 9 مرشحين عن دائرة السادات ليس من بينهم ” أحمد عز”

ولم تتمضن قائمة المرشحين المقبول اوراق ترشحهم اسم أحمد عز أمين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل التى تم تعليقها داخل مقر محكمة شبين الكوم الابتدائية صباح اليوم .

وجاء أسماء المرشحين بدائرة السادات شريف عفيفى رمز الاسد و طلعت الدراجينى حزب مصر الحديثة رمز الفأس و سامى المشد حزب المصريين الاحرار رمز النسر و جهاد درويش حزب النور رمز الفانوس و نبيل شاهين حزب مصر الحديثة رمز المقص و محمد عطوه رمز طائرة هليكوبتر و جمعة باظة رمز سماعة اليد و أحمد شلبى حزب الوفد الجديد رمز النخلة و رشا غازى مستقلة رمز الشمعة .

وكانت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة المنوفية تسلمت أوراق ترشح أحمد عز وحصل على رمز السفينة لخوض الانتخابات بدائرة السادات بعدما استعان بفتح حساب بريدى فى البريد المصرى بعد منعه من فتح حسابات بنكية وتم تقديمه ضمن الاوراق.