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وزير الدفاع الفرنسى: بدء الضربات الجوية ضد داعش بسوريا الأسبوع المقبل

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وزير الدفاع الفرنسى: بدء الضربات الجوية ضد داعش بسوريا الأسبوع المقبل وزير الدفاع الفرنسى: بدء الضربات الجوية ضد داعش بسوريا الأسبوع المقبل
أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الاربعاء ان فرنسا ستوجه اولى ضرباتها الجوية لتنظيم داعش في سوريا"في الأسابيع المقبلة".

وردا على سؤال لاذاعة فرانس انتر عن موعد تنفيذ المقاتلات الفرنسية التي تقوم منذ الثامن من سبتمبر بطلعات فوق سوريا، لضربات، قال لودريان "فى الأسابيع المقبلة، ما ان تتوفر لدينا اهداف محددة بشكل جيد".
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