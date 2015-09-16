وزير الدفاع الفرنسى: بدء الضربات الجوية ضد داعش بسوريا الأسبوع المقبل

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الاربعاء ان فرنسا ستوجه اولى ضرباتها الجوية لتنظيم داعش في سوريا"في الأسابيع المقبلة".إعلان - Ads إعلان - Ads
وردا على سؤال لاذاعة فرانس انتر عن موعد تنفيذ المقاتلات الفرنسية التي تقوم منذ الثامن من سبتمبر بطلعات فوق سوريا، لضربات، قال لودريان "فى الأسابيع المقبلة، ما ان تتوفر لدينا اهداف محددة بشكل جيد".
وردا على سؤال لاذاعة فرانس انتر عن موعد تنفيذ المقاتلات الفرنسية التي تقوم منذ الثامن من سبتمبر بطلعات فوق سوريا، لضربات، قال لودريان "فى الأسابيع المقبلة، ما ان تتوفر لدينا اهداف محددة بشكل جيد".
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