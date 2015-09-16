إسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم بعد إغلاقه 5 أيام بحجة الأعياد اليهودية

قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة إن معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع فُتِح صباح اليوم الأربعاء لإدخال بضائع ومساعدات وضخ كميات من الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء في غزة.

وأكد رئيس اللجنة رائد فتوح لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) دخول 900 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات من ضمنها 96 شاحنة محملة بمواد إنشائية للمشاريع الدولية و150 شاحنة محملة بالحصمة والحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية، بالإضافة لضخ كميات من المحروقات.

وأعادت سلطات الاحتلال فتح المعبر اليوم بعد إغلاق استمر خمسة أيام متتالية بحجة الأعياد اليهودية.

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