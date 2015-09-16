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بشار الأسد: استقالتى لن تكون إلا نتيجة إرادة شعبية

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بشار الأسد: استقالتى لن تكون إلا نتيجة إرادة شعبية بشار الأسد: استقالتى لن تكون إلا نتيجة إرادة شعبية
قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع وسائل إعلام روسية إنه لن يترك السلطة إلا إذا أراد الشعب السوري ذلك وليس تحت ضغوط من الغرب.

وأضاف أن الرئيس يأتي إلى السلطة بموافقة الشعب عبر الانتخابات وإذا تركها فإنه يتركها إذا طالب الشعب بذلك وليس بسبب قرار من الولايات المتحدة أو مجلس الأمن الدولي أو مؤتمر جنيف أو بيان جنيف.

وقال إنه إذا أراد الشعب أن يبقى الرئيس في السلطة فعليه أن يبقى وإذا لم تكن هذه إرادة الشعب فعليه أن يتنحى بسرعة.

وذكر الأسد أن المساعدة التي تقدمها إيران التي أمدته بتكنولوجيا عسكرية كانت مهمة في مكافحة الإرهاب في سوريا لكنه أضاف أن طهران لم تزود دمشق بوحدات عسكرية.

وتابع أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لم يتمكن من منع انتشار تنظيم داعش حتى الآن
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