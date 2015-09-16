بينيتث: اللاعب الأفضل في العالم؟ لو اهتتمتم بالملعب عما يقال لعرفتموه بسهولة

(إفي): أكد الإسباني رافاييل بينيتث، المدير الفني لريال مدريد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "هو الأفضل في العالم" وذلك بعد أن سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بينيتث في مؤتمر صحفي عقب المباراة:"ما يدهشني اهتمامكم بما يقال بدلا مما يحدث على أرضية الملعب. لا جدال، هو الأفضل في العالم".

وتحدث بينيتث عن إصابة الويلزي جاريث بيل والإسباني سيرخيو راموس والفرنسي رافاييل فاران خلال مواجهة شاختار.

وقال:"بيل يعاني من تقلصات في السمانة، ولابد من انتظار يوم أو اثنين لتحديد خطورة الوضع. فاران وسيرخيو يعانيان من كدمات، ولابد من الانتظار. أنا متفائل، ولكن لابد من الانتظار لبعض الوقت".

وأوضح "فاران وسيرخيو يعانيان من كدمتين، وأنا متفائل. سيرخيو تعرض لكدمة في الترقوة لذا فلابد من الانتظار بعض الشيء، وفاران في الشظية، ليست خطيرة للغاية، ولكن لابد من أن ننتظر لمعرفة حجم الالام وردة فعله، ومدى تحمله لها".

وينضم اللاعبون الثلاثة إلى قائمة المصابين التي تضم كذلك جيمس رودريجز والبرازيلي دانيلو، ولكن بينيتث أكد أنه لا يشعر بالقلق، وأن هذه الاصابات ليست ناجمة عن الحمل البدني الزائد في التدريبات.

وأردف "هذا لا يثير قلقي لأننا تعرضنا لإصابات قليلة للغاية طوال هذا الوقت. اليوم كانت كدمتين، سواء راموس أو فاران. الفريق بحالة بدنية جيدة".

وأضاف "لقد كانت مباراة صعبة، لأنه فريق على مستوى جيد. لم تسنح لهم الكثير من الفرص، ولكن لمستهم للكرة جيدة، ويستحوذون على الكرة ويتميز لاعبوه بالسرعة".