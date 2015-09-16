' سقف رواتب الإنتاج = سكن زيدان في الإمارات '

أكد شوقي غريب المدير الفني للإنتاج الحربي أن سقف الرواتب المالية للاعبي الفريق ليس كبيرًا على الإطلاق.

وقال غريب:"قبل التعاقد مع زيدان، سألته عن طموحه مع الفريق، وهل يريد الانضمام إلينا من أجل المال".

وأضاف عبر قناة (الحياة) "أكد لي زيدان أنه يتمنى العودة لمنتخب مصر، والمساهمة مع الفريق في التأهل لكأس أفريقيا والعالم".

وتابع: "زيدان يرى أن هيكتور كوبر مدير فني قدير للغاية، ولن يتوان عن ضمه في حالة ظهوره بشكل جيد مع الإنتاج الحربي".

وأضاف شوقي غريب: "أما بالنسبة للنواحي المالية، أؤكد أن سقف رواتب لاعبي الإنتاج يوازي بدل سكن محمد زيدان في الإمارات".

وأردف "فلقد أبرمنا تعاقداتنا كلها بما يقرب من 400 ألف جنيه فقط لأن معظم اللاعبين انضموا في صفقة انتقال حر".

وكان زيدان قد خاض تجربة اللعب في نادي بني ياس الإماراتي موسم 2012-2013 قبل أن يرحل عن الفريق.