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تحرير 1500 مخالفة مرورية على الطرق الزراعية والصحراوية بسوهاج

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تحرير 1500 مخالفة مرورية على الطرق الزراعية والصحراوية بسوهاج تحرير 1500 مخالفة مرورية على الطرق الزراعية والصحراوية بسوهاج
أكد العميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور بسوهاج فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فـى إطار سياسة الوزارة المستمرة لتفعيل قانون المرور وتكثيف الحملات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من الطرق وتحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفين من قائدى السيارات والمركبات، أسفرت عن تحرير 1500 مخالفة مرورية منها 230 مخالفة سحب تراخيص و352 مخالفة تصالح و66 مخالفة رادار و30 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان أثناء القيادة و20 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة و24 مخالفة حجز دراجات بخارية بدون خط سير و340 مخالفة على نموذج 125 مرور .

كما تم تحرير 175 مخالفة انتظار خاطئ و70 مخالفة سيارة بدون رخصة تسيير و91 مخالفة قيادة بدون رخصة .

ومن جانبه أوضح العميد عبد المنعم العلكى وكيل إدارة المرور أن جهود الإدارة ما زالت مستمرة فى للحافظ على أرواح المواطنين على الطرق الزراعية والصحرواية والفرعية، وأن هناك خططا يتم تجديدها شهريا طبقا للمجريات المرورية على مستوى المحافظة.

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مصر 365