مكتبة درة النيل بأسوان تنظم ندوة عن "مناسك الحج"

نظمت مكتبة درة النيل، التابعة لفرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس نجيب، مدير عام الفرع، مساء الثلاثاء، محاضرة بعنوان "مناسك الحج"، وذلك بمناسبة فريضة الحج.

وتناول الشيخ أحمد طه، إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسوان، خلال الندوة شرح المناسك التى يجب على الحاج اتباعها حتى يكون أداءه للفريضة صحيحاً، علاوة على شرح كل ما يحتاجه الحجاج من استعدادات لمناسك الحج.

كما تناولت الندوة شرح الرخص الشرعية والوسيلة المثلى لأداء الفريضة وأهمية أداء الفريضة والسلوكيات الواجب اتباعها خلال الحج.



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