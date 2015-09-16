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أعضاء مجلس الشورى يتبرعون بدمهم

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    نظم مجلس الشورى بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض خلال الأسبوع الماضي حملة للتبرع بالدم لأعضاء مجلس الشورى ومنسوبيه على مدى يومين وذلك في مقر المجلس بالرياض بإشراف ومتابعة إدارة الخدمات العامة بالمجلس. ودأب مجلس الشورى على تنظيم حملات للتبرع بالدم بصفة شبه دورية بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث والمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض. وذلك في إطار إسهام أعضاء ومنسوبي المجلس في هذا العمل الخيري والإنساني النبيل ونشر الوعي بأهمية التبرع بالدم ودوره – بمشيئة الله – في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

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