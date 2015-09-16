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«بناء» تتكفل بحج ٥١ يتيماً وأرملة

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    يستعد ٥١ يتيماً ويتيمة وأرملة من الأسر المنتسبة للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (بناء) لأداء فريضة الحج ممن لم يسبق لهم أداء هذه الفريضة، ويأتي ذلك ضمن البرامج التي تنفذها الجمعية سنوياً.

وأوضح عبدالله الخالدي مدير عام الجمعية، أن الجمعية ساهمت خلال الأربع سنوات الماضية بإعانة أكثر من ١٠٠ يتيم ويتيمة وأرملة لتحقيق حلمهم في أداء فريضة الحج، وهذه من ضمن الخدمات التي تهدف لبناء شخصية اليتيم، وتفعيل الشراكة المجتمعية لخدمة ورعاية الأيتام، بدعم من القطاع الخاص والمحسنين والذين كان لهم الفضل بعد الله في تمكين الأيتام وأسرهم من أداء هذه الفريضة.

ونوه إلى أنه تم تعميد حملة الحج وإصدار التصاريح وإنهاء كافة الإجراءات، وسيقام لقاء تثقيفي للمستفيدين بهدف شرح مناسك الحج وأهمية التقيد بالتعليمات لضمان أدائهم هذه الفريضة بكل يسر وسهولة.

وشكر الخالدي شركة السلطان للنقليات على مساهمتها الفاعلة في تكاليف الحج لهذا العام وذلك امتدادا لمساهماتها السابقة في مثل هذه المشروعات المباركة.

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