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النذير بروفيسوراً في الرياضيات

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النذير بروفيسوراً في الرياضيات النذير بروفيسوراً في الرياضيات

    وافق المجلس العلمي بجامعة الملك سعود في جلسته الأولى للعام الدراسي الحالي على ترقية محمد بن عبدالله بن عثمان النذير إلى رتبة استاذ دكتور في مناهج وتعليم الرياضيات بكلية التربية.

يذكر أن النذير قدم تسعة أبحاث في تعليم الرياضيات للترقية، وتناولت موضوعات حديثة وعميقة في تعليم الرياضيات، مثل دراسة مستوى تمكن طلاب الجامعة من المعرفة الرياضية الأساسية، وقياس قدرتهم المكانية البصرية، ودراسة أنماط تعلمهم، إضافة إلى أبحاث تجريبية في مجال التقنية والتعلم الإلكتروني وتعليم الرياضيات، وكتاب متخصص في استراتيجيات فاعلة في حل المشكلات الرياضية.

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