25 متطوعاً من «رعاية شباب الشرقية» يستقبلون زوار المسجد النبوي

نفذ مكتب رعاية الشباب بالمنطقة الشرقية مساء أمس الأول رحلة تطوعية لاستقبال زوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، شارك فيها 25 شاباً من المكتب ضمن برنامج مساعدة الأجهزة الخدمية.

وقال راشد الفيحاني رئيس قسم الأنشطة الشبابية بالمكتب: إن المكتب قام بهذه الرحلة والبرامج لخدمة حجاج الحرمين الشريفين بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب. وبدأ المتطوعون خدمتهم في الحرم النبوي بمساعدة المسنين في دفع عرباتهم، وإرشاد التائهين ومساعدة رجال المرور في تنظيم حركة السير وتوزيع الكتيبات الإرشادية مع أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعض الهدايا التي تقدمها رعاية الشباب في هذا البرنامج، وتنفيذ برنامج استقبال الحجاج القادمين من مكة على طريق الهجرة.