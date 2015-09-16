«خيرية مكافحة السرطان» تتقدم بمطالب خدمية ل «الشؤون الاجتماعية»

عبر د. محمد بن أحمد الكنهل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان عن أمله في توقيع اتفاقية بين الجمعية والضمان الاجتماعي كون الكثير من الحالات المستفيدة من خدمات الجمعية لا يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي، أو التأهيل الشامل، إما لجهلهم بآلية الاستفادة من الخدمات، أو لعجزهم بسبب المرض، والاتفاقية ستسهل وصول الشؤون الاجتماعية للمستفيد والعكس.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية م. ماجد القصبي استقبل في مكتبه رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان الذي عرض رغبة الجمعية في توقيع اتفاقية مع "الضمان"، والحصول على "منحة أرض وسط مدينة الرياض" ليقام عليها سكن للمرضى القادمين من خارجها، تسهيلاً لسرعة وصولهم للمستشفيات، خصوصاً أن معظم المستفيدين يأتون من مناطق نائية لا توجد فيها مستشفيات متخصصة يواصلون علاجهم فيها، وأغلبهم بحاجة إلى وسائل للمواصلات والسكن والإعاشة والرعاية النفسية والاجتماعية أثناء تلقي العلاج في المستشفيات بالمدن الكبرى.

وقال د. الكنهل إن هذه الخطوة تجعل دور الجمعية مسانداً للمؤسسات الصحية ومكملاً لدورها العلاجي بما يحجم تزايد المرض لدى المرضى ويخفض تكلفة علاجهم.

كما عبر عن رغبة الجمعية في شراء عقار يعود عليها بإيرادات تمكنها من تقديم أفضل الخدمات لمستفيديها في ظل ارتفاع تكلفة العلاج والمسكن وضعف الحال المادي للمتقدمين الراغبين في مواصلة العلاج.